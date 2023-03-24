Ferhat Göçer depremzedeler için sahneye çıkıyor!

31 Mart’ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek Aldırma Gönül Müzikali'nin geliri, 11 ilde etkilenen depremzede çocuklar yararına; Lions ve Kültürel Dönüşüm Derneği katkılarıyla, UNICEF Türkiye Milli Komitesi’ne aktarılacak."BÖYLE BİR PROJEYE DESTEK OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM"Tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sonrası yaralara bir nebze olsun merhem olmaya çalışan şarkıcı, "Depremden etkilenen çocuklarımızın sağlığı ve salgın hastalıklardan korunması adına, Lion Füsun Başak ve KDD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozanoğlu başta olmak üzere, Lions’ taki ve Kültürel Dönüşüm Derneği’ndeki dostlarımla böyle bir çalışmada bulunmak, UNICEF Türkiye aracılığıyla depremzede çocuklarımıza ulaşmak çok kıymetli. Ayrıca hekim olarak böyle bir projeye destek olmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.Sabahattin Ali’nin hayatını sahneleyen Ferhat Göçer, Ali’nin şiirlerinden bestelenen 'Çocuklar Gibi’, ‘Melankoli’, ‘Göklerde Kartal Gibiydim’, ‘Ben Gene Sana Vurgunum’, ‘Aldırma Gönül’, ‘Geçmiyor Günler’, ‘Dağlar’, ‘İstek’ ve ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' şarkılarını seslendiriyor.