Defne Samyeli'den yeni şarkı heyecanı...
Defne Samyeli, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Menajeri ile görüşmeye gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu, mekâna girmeden önce basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
İş yoğunluğundan bahseden Defne Samyeli, “Yoğun bir şekilde çalışıyorum. Bugün şarkımız ‘Kimse Sen Değilsin Ki’ye klip çektik. Cuma günü yayına girecek. Onun heyecanı var” dedi.
Geçtiğimiz hafta yeni parça çıkaran ünlü popçular Aleyna Tilki ve Edis’in şarkılarını dinleyip dinlemediği sorulan Defne Samyeli, “Henüz dinlemedim” yanıtını verdi.
Geçtiğimiz hafta yeni parça çıkaran ünlü popçular Aleyna Tilki ve Edis’in şarkılarını dinleyip dinlemediği sorulan Defne Samyeli, “Henüz dinlemedim” yanıtını verdi.