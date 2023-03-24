Bella Hadid'den Ramazan paylaşımı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye birçok ünlü isimden yardım gelirken; Filistin kökenli dünyaca ünlü model Bella Hadid de ABD'nin New York şehrindeki Türkevi'ni ziyaret etmişti.Yetkililerden bilgi alan Hadid, Türkevi'ne yardım kolileri teslim etmişti. Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaşan ABD'li model, 'Battaniyeler, bebek bezleri ve uyku tulumları' yazdığı paylaşımına, Türkiye ve Suriye bayrağı da eklemişti.Hadid, daha önce verdiği bir röportajda ise Filistinli babasıyla birlikte 'Müslüman kültürü' içinde büyüme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu ve annesi Yolanda'nın, babası Mohamed ile boşanmasının ardından, onu Kaliforniya'ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından 'koptuğunu' söylemişti:Her gün babamla birlikte olmayı ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim, ama bu isteğim bana verilmedi.Bella, okul çağında genellikle sınıfındaki tek Arap kökenli bir kız olmasından dolayı ırkçılığa ve zorbalığa maruz kaldığını ve bunun kendisini 'üzgün ve yalnız' hissetmesine neden olduğunu da sözlerine eklemişti.Tüm bunların ardından 26 yaşındaki süpermodel, 58.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Ramazan ayının başlangıcı için bir paylaşım yaptı.'Ramadan mubarak' yazan bir görsel yayınlayan Bella, gönderisine İngilizce olarak 'Herkese hayırlı ramazanlar. Bu ayın en huzurlu ay olmasını dilerim' yazdı.Hadid'in babası Mohammed de kızının bu paylaşımına kayıtsız kalamayarak; 'Seni seviyorum Bella. En mutlu ve huzurlu ay senin, benim, ailemizin ve sevdiklerimizin olsun inşallah' mesajını yazdı.