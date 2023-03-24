Bella Hadid'den Ramazan paylaşımı
Dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid, ülkemizde 11 ilde yıkıma neden olan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından New York şehrindeki Türkevi'ni ziyaret ederek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bırakmıştı. Daha önce de "Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim" diyen Hadid, son olarak sosyal medya hesabından Ramazan ayı için paylaşım yaptı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye birçok ünlü isimden yardım gelirken; Filistin kökenli dünyaca ünlü model Bella Hadid de ABD'nin New York şehrindeki Türkevi'ni ziyaret etmişti.
'BATTANİYELER, BEBEK BEZLERİ VE TULUMLARI'
Yetkililerden bilgi alan Hadid, Türkevi'ne yardım kolileri teslim etmişti. Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaşan ABD'li model, 'Battaniyeler, bebek bezleri ve uyku tulumları' yazdığı paylaşımına, Türkiye ve Suriye bayrağı da eklemişti.
'MÜSLÜMAN BİR KÜLTÜRDE YAŞAYABİLMEYİ ÇOK İSTERDİM'
Hadid, daha önce verdiği bir röportajda ise Filistinli babasıyla birlikte 'Müslüman kültürü' içinde büyüme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu ve annesi Yolanda'nın, babası Mohamed ile boşanmasının ardından, onu Kaliforniya'ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından 'koptuğunu' söylemişti:
Her gün babamla birlikte olmayı ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim, ama bu isteğim bana verilmedi.
IRKÇILIĞA MARUZ KALDI
Bella, okul çağında genellikle sınıfındaki tek Arap kökenli bir kız olmasından dolayı ırkçılığa ve zorbalığa maruz kaldığını ve bunun kendisini 'üzgün ve yalnız' hissetmesine neden olduğunu da sözlerine eklemişti.
'HERKESE HAYIRLI RAMAZANLAR'
Tüm bunların ardından 26 yaşındaki süpermodel, 58.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Ramazan ayının başlangıcı için bir paylaşım yaptı.
'Ramadan mubarak' yazan bir görsel yayınlayan Bella, gönderisine İngilizce olarak 'Herkese hayırlı ramazanlar. Bu ayın en huzurlu ay olmasını dilerim' yazdı.
BABASI KAYITSIZ KALAMADI
Hadid'in babası Mohammed de kızının bu paylaşımına kayıtsız kalamayarak; 'Seni seviyorum Bella. En mutlu ve huzurlu ay senin, benim, ailemizin ve sevdiklerimizin olsun inşallah' mesajını yazdı.
'BATTANİYELER, BEBEK BEZLERİ VE TULUMLARI'
Yetkililerden bilgi alan Hadid, Türkevi'ne yardım kolileri teslim etmişti. Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaşan ABD'li model, 'Battaniyeler, bebek bezleri ve uyku tulumları' yazdığı paylaşımına, Türkiye ve Suriye bayrağı da eklemişti.
'MÜSLÜMAN BİR KÜLTÜRDE YAŞAYABİLMEYİ ÇOK İSTERDİM'
Hadid, daha önce verdiği bir röportajda ise Filistinli babasıyla birlikte 'Müslüman kültürü' içinde büyüme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu ve annesi Yolanda'nın, babası Mohamed ile boşanmasının ardından, onu Kaliforniya'ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından 'koptuğunu' söylemişti:
Her gün babamla birlikte olmayı ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim, ama bu isteğim bana verilmedi.
IRKÇILIĞA MARUZ KALDI
Bella, okul çağında genellikle sınıfındaki tek Arap kökenli bir kız olmasından dolayı ırkçılığa ve zorbalığa maruz kaldığını ve bunun kendisini 'üzgün ve yalnız' hissetmesine neden olduğunu da sözlerine eklemişti.
'HERKESE HAYIRLI RAMAZANLAR'
Tüm bunların ardından 26 yaşındaki süpermodel, 58.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Ramazan ayının başlangıcı için bir paylaşım yaptı.
'Ramadan mubarak' yazan bir görsel yayınlayan Bella, gönderisine İngilizce olarak 'Herkese hayırlı ramazanlar. Bu ayın en huzurlu ay olmasını dilerim' yazdı.
BABASI KAYITSIZ KALAMADI
Hadid'in babası Mohammed de kızının bu paylaşımına kayıtsız kalamayarak; 'Seni seviyorum Bella. En mutlu ve huzurlu ay senin, benim, ailemizin ve sevdiklerimizin olsun inşallah' mesajını yazdı.