18 yıl sonra Londra'da konser verecek...

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, 18 yıl aradan sonra Londra'da, dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı Royal Albert Hall konser salonunda hayranları ile buluşacak.

‘Hoş Geldin' adlı yeni albümünü yayınlayarak, 16 yıl ara verdiği müzik sektörüne dönüş yapan Mahsun Kırmızıgül, 10 Mayıs 2023 gecesi İngiltere'de sahne alacak.İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli kültür, sanat, etkinlik ve organizasyon mekanlarından biri olan Royal Albert Salonu (Royal Albert Hall), açıldığı günden bu yana dünyanın önde gelen sanatçılarını ağırladı.