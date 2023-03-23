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Ünlü çiftten romantik paylaşım...

'Ay Tenli Kadın' parçasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ufuk Beydemir (30) ile rol aldığı 'Aşk 101' dizisiyle şöhreti yakalayan İpek Filiz Yazıcı (22), Eylül 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturdu. Sosyal medyada her fırsatta aşklarını dile getiren Yazıcı ve Beydemir, iki yıl önce tanıştıkları kulise gitti.

Ekleme: 23.03.2023 - 23:43 Güncelleme: 23.03.2023 - 23:47 / Editör: Ozge Selin
Tatile gittikleri Roma'da sürpriz bir şekilde evlenen Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı, şehirdeki tarihi yapı Kolezyum’un önünde poz vermişti. Çiftin nikâh pozlarına binlerce beğeni gelmiş; "Birlikte çok güzelsiniz", "Canım benimm, su gibisin yine", "Çok mutlu olun" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Ünlü çiftten romantik paylaşım...

HER DİLDE 'EVET'

Yazıcı ile Beydemir, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.

Temsili nikâhı şarkıcının gitaristi İbrahim Çığşar kıymıştı. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, "Evet" dediği esnada, "Daha önce buna "Si" diyerek yanıt vermiştik. Belli ki her dilde de cevap vereceğiz" diyerek gülmüştü.

Ünlü çiftten romantik paylaşım...

ROMANTİK PAYLAŞIM

Sosyal medyada mutluluk pozlarına yer veren ünlü çift, son olarak iki yıl sonra ilk kez tanıştıkları yere gidip, o günleri yad etti.

Ünlü çiftten romantik paylaşım...

Ufuk Beydemir, Instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Tanıştığımız kulise iki yıl sonra evli olarak ilk kez gitmişizdir" mesajını yazdı.

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