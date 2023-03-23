Ünlü çiftten romantik paylaşım...

Tatile gittikleri Roma'da sürpriz bir şekilde evlenen Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı, şehirdeki tarihi yapı Kolezyum’un önünde poz vermişti. Çiftin nikâh pozlarına binlerce beğeni gelmiş; "Birlikte çok güzelsiniz", "Canım benimm, su gibisin yine", "Çok mutlu olun" şeklinde yorumlar yapılmıştı.HER DİLDE 'EVET'Yazıcı ile Beydemir, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.Temsili nikâhı şarkıcının gitaristi İbrahim Çığşar kıymıştı. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, "Evet" dediği esnada, "Daha önce buna "Si" diyerek yanıt vermiştik. Belli ki her dilde de cevap vereceğiz" diyerek gülmüştü.ROMANTİK PAYLAŞIMSosyal medyada mutluluk pozlarına yer veren ünlü çift, son olarak iki yıl sonra ilk kez tanıştıkları yere gidip, o günleri yad etti.Ufuk Beydemir, Instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Tanıştığımız kulise iki yıl sonra evli olarak ilk kez gitmişizdir" mesajını yazdı.