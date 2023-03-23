Ünlü çift keyifli halleriyle dikkat çekti!

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile sosyetik güzel Edvina Sponza, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine yeni bir şans vermişti. Aralarındaki sorunları çözen İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, Bebek Parkı’nda görüntülendi.

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza (49) ile İbrahim Kutluay (48), beraberliklerine yeniden şans vermişti.Eski milli basketbolcu ile sosyetik güzel, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. İkili, keyifli halleriyle dikkat çekti.Bebek Parkı'nda bir ağacın dibinde vakit geçiren Kutluay ile Sponza, köpekleriyle oyun oynadı. Daha sonra Bebek Kahvesi’ne geçen ünlü çift, sohbetlerine burada devam etti.