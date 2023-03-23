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Elif Çelik, sessiz sedasız evlendi!

Bir dönem adından sıkça söz ettiren eski model Elif Çelik'in, Amerika’da gizlice nikâh masasına oturduğu ortaya çıktı. İş insanı Benoit Anthoine ile evlenen Çelik, nikâh törenine ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 23.03.2023 - 01:10 Güncelleme: 23.03.2023 - 01:12 / Editör: Ozge Selin
Amerika'da yeni bir hayat kurduğunu ama İstanbul'u da çok özlediğini dile getiren Elif Çelik, iş insanı Benoit Anthoine ile sürpriz evliliği hakkında ilk kez konuştu.

Elif Çelik, sessiz sedasız evlendi!

"2023'E 'EVET' DİYEREK GİRDİM"

35 yaşındaki eski manken, "Yılbaşında tam geri sayım yapılırken evlilik teklif aldım. 2023’e ‘evet’ diyerek giriş yaptım. Kısa sürede kendimi nikâh töreninde buldum. Biz tam sekiz yıl önce Miami de tanışmıştık. O zamanlar küçüktüm ve kariyer odaklı olduğum için kendisine şans vermemiştim. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz zaman içerisinde değişiyor. Yıllar sonra yine buluştuk. Masada otururken içimden kendime ‘Evet, evleneceğim adam bu’ demiştim ve öyle de oldu. Eşimi iyi ki tanımışım ve evlenmişim. Onu çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Elif Çelik, sessiz sedasız evlendi!

"İNSANIN MEMLEKETİ GİBİSİ YOK"

Amerika’da yaşam koçluğu yaptığını belirten Çelik, "İnsanların sağlıklı beslenerek formda kalmaları ve yaşam enerjisini arttırmaları için danışmanlık yapıyorum. Ayrıca ikinci kitabımı yazıyorum. İstanbul’u çok özlüyorum gerçekten. İnsanın kendi memleketi gibisi yok" şeklinde konuştu.
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