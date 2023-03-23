"Demet Özdemir eve dönmüş!"

Geçtiğimiz ağustos ayında dünyaevine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından güzel oyuncunun evi terk ettiği öne sürülmüştü. Oğuzhan Koç, önceki gün İstinye'de trafikte görüntülendi. Düşünceli gözüken ünlü şarkıcı, özel hayatıyla ilgili iddialar hakkında konuştu.

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, 'evlilikte kriz' haberiyle magazin gündemine geldi. İddiaya göre; deprem nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen oyuncuya, yakın arkadaşları kutlama organize etti. Arkadaşlarının evinde gerçekleşen küçük kutlamada Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nın evine gitti.



“ÇOK HASSAS BİR KONU”



Başrolünde yer aldığı dizinin Moda'daki setinde 'Magazin D'ye konuşan Demet Özdermir, evliliğinde sıkıntılar olduğunu doğrulayarak, “Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” dedi.



Geçtiğimiz hafta evli bir kadın oyuncunun ile evli yönetmenin karavanda yakınlaştığı öne sürülmüştü. Özdemir, 'karavan dedikodusu' hakkında da tepkili konuştu:



Çok sinirliyim. Bu habercilik değil, dedikodu ve bir sürü evli kadın oyuncu, evli yönetmen zan altında kaldı. Kendi ilişkimde yaşadığım kimine göre büyük, kimine göre küçük sorunlarımın bu iğrenç haberle birleştirilmesine kesinlikle katılmıyorum. Pazartesi itibarıyla hukuki sürecimiz başlayacak. Evli olan, olmayan bütün kadın oyuncuları temsilen dava açacağım.



'NEREDEN ÇIKIYOR BUNLAR?'



Oğuzhan Koç ise önceki gün İstinye'de trafikte objektiflere yansıdı. Düşünceli gözüken 37 yaşındaki şarkıcı, basın mensuplarını fark edince selam verdi.



Evliliği hakkında çıkan olumsuz haberler hakkında Oğuzhan Koç, 'Her şey yolunda arkadaşlar. Nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum' sözleriyle sitemini dile getirdi.



EŞİNİN ARACINI KULLANDI



Oğuzhan Koç'un, son günlerde arasının kötü olduğu iddia edilen eşi Demet Özdemir'in aracını kullanması dikkat çekti. Ünlü şarkıcıyı eşinin aracında görenler, 'Demet eve dönmüş' yorumunda bulundu.