Çağla Şıkel'den duygusal paylaşım...

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Çağla Şıkel, 2008'de şarkıcı Emre Altuğ ile dünyaevine girdi. Kuzey (13) ve Uzay (11) adında iki çocuğu dünyaya gelen tescilli güzel, 2015'te sürpriz şekilde evliliğini sonlandırdı.YILLAR SONRA KALBİNİ NAİL GÖNENLİ'YE KAPTIRDIBoşanmasının ardından adı sık sık aşk dedikodularına karışan 44 yaşındaki manken, her fırsatta bunları yalanladı. Özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat eden yıllar sonra kural bozdu. Geçtiğimiz ocak ayında Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açan Şıkel, avukat sevgilisiyle ilk kez kameraların karşısına da çıktı."NE BÜYÜK ŞANS"Nail Gönenli ile gecelerde boy gösteren ünlü isim, çocukları Uzay ve Kuzey'in büyüme sürecine dair, 4.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.Anaokul, ilkokul, ortaokul, şimdi liseye geçiyor biri. Allahım ne geldim gittim, ne oyunlar oynadık, ne yağmurlarda ıslandık burada. Bir sürü yavruyla da onca anı biriktirmişim, tadını çıkarmışım. Ne büyük şans. Şimdilerde okula gelelim istemiyorlar haliyle ama olsun. Ben uzaklardan nasıl hızlı büyüdüğünüzü izlemeye devam edeceğim.