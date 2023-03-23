Büşra Pekin ekranlara geri dönüyor...

Kanal D'nin oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmaya amaç edinen, Pastel Yapım imzalı yarışma programı 'Yıldız De Bana', çok yakında izleyicisi ile buluşacak.

Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük merak uyandıran, jüri koltuğuna Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz’ün oturduğu Yıldız De Bana yarışmasının yaratıcı yönetmenliğini ise Hamdi Alkan üstleniyor.



"ÇOK EĞLENECEĞİZ"



Yıldız De Bana ile ekrana dönecek olan sevilen oyuncu Büşra Pekin, "Bu program için çok heyecanlıyım. Sektöre yeni ve yetenekli isimler kazandırmayı amaç edinmiş bir program. Amaca doğru ilerlerken çok eğleneceğiz. Gençler için önemli bir fırsat. Kanal D ekranında yeteneklerini gösterecekler ve umarım jüri olarak biz de seyirci de izlemeye doyamayacağız" dedi.



Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek, 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacının yer alacağı Yıldız De Bana programı, yakında Kanal D’de.



