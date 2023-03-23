Bahar Öztan yeniden kansere yakalandı!

Daha önce sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Herkes dualarını eksik etmeyip, çok güzel enerjiler gönderdi" diyen Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan'dan üzücü bir haber geldi.İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, kanserle mücadelesine yeniden başladı. Dört kez kanseri yenen 60 yaşındaki sanatçı, Muğla Acıbadem Hastanesi'nde tedavi görüyor."İNŞALLAH YİNE ATLATACAĞIM"Snob Magazin'e açıklamalarda bulunan Bahar Öztan, "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde. Sevenlerimden dua istiyorum" ifadelerini kullandı."MİS KOKUSU BENİ BİR MÜDDET İDARE EDER"Hasta yatağında yeğeniyle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş. Güzel gülücüklerinle moral verdi. Mis kokusu beni bir müddet idare eder" mesajını yazdı.BAHAR ÖZTAN KİMDİR?1962 İskenderun doğumlu olan Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra yapımcılarının dikkatini çekti. Modellik ajansına kaydolan Öztan, dönemin ilgi gören fotoromanlarda oynamaya başlarken, reklam filmlerine de devam etti. 1972 yapımı 'Mahkum' filmi ile sinemaya adım atarken, 1980 yılında rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' ile hafızalarda yer etti. Bu film sonrası kariyeri yükselişe geçti.1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan oyuncu, bir dönem şarkıcılık da yaptı. 1987'de ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalıştı. Melahat Pars'tan Türk Sanat Müziği dersleri aldı ve hem yurt içi hem de yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü.1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta butik otel işletmeye başlayan yıldız isim, 1993'te Yavuz Çolak ile evlendi ve iki yıl sonra oğlu dünyaya geldi. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı. 2000'lerin başında ABD'ye gitti. Bir süre Miami'de yaşayan Öztan, altı yıl sonra Türkiye'ye döndü.Yeşilçam kariyerinde Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hale Soygazi, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ayşen Gruda ve Müjdat Gezen gibi usta isimlerle çalışan Öztan, uzun bir aranın ardından 2007'de 'Aşk Kapıyı Çalınca' dizisinde kamera karşısına geçti. Başarılı oyuncu, son olarak 2008'de 'Görgüsüzler' adlı dizinin kadrosunda yer aldı.