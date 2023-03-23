Amine Gülşe kızlarıyla alışveriş turunda...

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Mesut Özil'in (34) eşi Amine Gülşe (29), önceki gün kızları Eda ve Ela ile İstinyePark'daydı.

Amina Gülse, İstinyePark'da dünyaca ünlü mağazaları gezerek, alışverişin keyfini çıkardı. 2014 Miss Turkey birincisi, vale noktasında aracına binmeden önce gazeteciler tarafından görüntülendi.Üç yaşındaki kızı Eda ve geçtiğimiz eylül ayında dünyaya gelen kızı Ela ile objektiflere poz veren oyuncu, muhabirlere teşekkür ettikten sonra özel aracına binerek, AVM'den ayrıldı.