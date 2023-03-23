Aleyna Tilki: Saygılı keko arıyorum

Önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, hem yeni çıkan şarkısı hakkında hem de 'Ben keko seviyorum' açıklamasıyla ilgili konuştu.

Ünlü menajer Özgür Aras, meslekteki 30. yılını önceki akşam Kanyon’daki bir mekanda kutladı. Geceye ünlü yağdı. Onlardan biri de genç şarkıcı Aleyna Tilki oldu.



Yeni çıkan şarkısı ‘Başıma Belasın' hakkında konuştu:



"Hep beraber üzülelim"



"Dinlerken üzülmüştüm. Yalnız kalmayayım hep beraber üzülelim. Amacım duygularımı paylaşmak. Yeri gelir dengesizliklerimi, mutluluğumu paylaşırım. Benim büyümeye vaktim olmadı. Hep çalıştım. Büyümeyi öğreniyorum."



Saygılı keko



Aleyna Tilki, aylar önce ‘Ben keko seviyorum’ açıklamasını yapmıştı.



Bu açıklama hatırlatılınca “Hayatıma girecek kişi maço olabilir. Alışıldık bir keko istemiyorum. Benim kekoluk kriterim farklı. Alanıma saygı duyan keko seviyorum” dedi.