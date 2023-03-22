  • USD: 19,00 - 19,04
  • EURO: 20,41 - 20,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni imajı dikkat çekti!

Güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da kendisinden bahsettiren oyuncu Ayça Ayşin Turan imaj değiştirdi.

Ekleme: 22.03.2023 - 09:21 Güncelleme: 22.03.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan hakkında son olarak ise Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Saçlar gitti

Ayça Ayşin Turan bu defa yeni imajıyla gündeme geldi.

Saçlarını kestiren ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun yeni hali takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Yeni imajı dikkat çekti!
Ali Babacan'ı sevindiren son dakika haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını olumlu karşıladı
İsveç NATO için her yolu deniyor! Türkiye’nin fikrini böyle değiştirecekler: Suçlu biz değiliz
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığını yükseltecek modellerimiz var
Yunan basınında Kılıçdaroğlu için dikkat çeken analiz: Kemalistleri saf dışı bıraktı!
Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak...
CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ aşkı bitmiyor! Yıllarca Erkan Karaaslan'a sus payı vermiş
Meral Akşener'den HDP'ye cılız tepki: Nevruz katile özgürlük dileme günü değildir
FED bugün faiz kararını açıklayacak!
CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
Anayasa Mahkemesi'nden kritik HDP kararı
Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki: Çağdaş yobazlık
Sel felaketinde 8'inci gün! Şanlıurfa'da asker, jandarma, polis selin izlerini siliyor
Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaadi!
Ankara ve İstanbul sınıfta kaldı! Deprem bölgesinde şov var iş yok
Adana'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP-PKK ilişkisini görmezden geldi: Eşittir diyemezsiniz
CHP'nin anketçisi Özkiraz'ın 'İnce' oyununa suç duyurusu! 'Ahlaksızca tezgahlanmış bir kurgu'
Irak Başbakanı es-Sudani Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor
Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir

Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir

21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Rusya'dan devlet çalışanlarına Iphone yasağı: Çöpe atın

Rusya'dan devlet çalışanlarına Iphone yasağı: Çöpe atın

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

Araç sahipleri dikkat! Yapılandırılan trafik cezası nasıl ödenecek?

Araç sahipleri dikkat! Yapılandırılan trafik cezası nasıl ödenecek?

Hesabınız tehlikede! Twitter iki faktörlü kimlik doğrulamayı kapatıyor

Hesabınız tehlikede! Twitter iki faktörlü kimlik doğrulamayı kapatıyor