Yeni imajı dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor.Kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan hakkında son olarak ise Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.Ayça Ayşin Turan bu defa yeni imajıyla gündeme geldi.Saçlarını kestiren ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun yeni hali takipçileri tarafından oldukça beğenildi.