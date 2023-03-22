'Sizi kardeşim Timur'la tanıştırayım'

Ünlüler dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden olan şarkıcı Zeynep Bastık, yurt dışında yaşayan kardeşi Timur ile birlikte önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Akşam saatlerinde Markalar Sokağı'nda basın mensuplarıyla karşılaşan Zeynep Bastık, "Sizi kardeşimle tanıştırayım. Timur yurt dışında yaşıyor, benim ziyaretime geldi" dedi."Bugün Timur'un doğum günü, onun için biraz alışveriş yaptık" açıklamasını yapan ünlü şarkıcı, objektiflere kardeşiyle birlikte poz verdikten sonra aracına bindi.