Sergen Deveci sahnelere geri dönüyor

20 Kasım 2022…Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’un başrolünü paylaştığı ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyunu, Anadolu turnesinin Çorum ayağında Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelendi.21 Kasım 2022…Oyunun sahnelenmesinin ardından Aykut Bektaş idaresindeki kiralanan minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.Kazada; yönetmen Tolga Güleryüz ve teknik görevlilerden Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken oyuncular Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy yaralandı.Boynunda ve omurgasında meydana gelen kırıklar nedeniyle ağır yaralanan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi. Yapılan kontrollerde Deveci’nin felç kalma riski olduğu ortaya çıktı.Boynundaki ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen Sergen Deveci için bir diğer zorlu süreç, fizik tedavi ve rehabilitasyonla başladı.Bir yıldan önce ayağa kalkamayacağı ön görülen Sergen Deveci, beklenenden daha kısa sürede iyileşme gösterdi. Deveci'nin bu denli çabuk iyileşmesini doktorları mucize olarak nitelendirdi."Gerçekten bir bebek gibi yeniden doğmak gibi ama bu biraz daha sancılı ve uzun bir süreç. Bir gün, 'yürüyebileceğim' diye ağlayacağım, aklıma gelmezdi. Hayata yeniden 1.82'den bakmak, o an gerçekten insanın gözleri doluyor" diyen Sergen Deveci, artık mesleğine dönmeye hazırlanıyor.Ayağa kalktığında gözyaşlarını tutamayan Segen Deveci, ‘Baş Belası’nın sahnelendiği 20 Kasım 2022’den 141 gün sonra 29 Mart’ta sahnelere dönecek.Sergen Deveci, kariyerinin başladığı BKM Mutfak Açık Mikrofon’da sahneye çıkarak stand – up yapacak.