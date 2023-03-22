Merve Boluğur: Artık insanlar beni özledi

Merve Boluğur, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, yeni projeler ve çalışma şartlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.'EKRANLARA DÖNMEK İÇİN GERİ SAYIMA BAŞLADIK'Dijital platformların daha insani çalışma saatleri olduğunu ama tercihinin sinema olduğunu belirten Boluğur, 'Yeni sinema filmi için çalışıyorum. Artık insanlar beni özledi. Ekranlara dönmek için geri sayıma başladık' dedi.