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Mahsun Kırmızıgül isyan etti!

Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesine gitmişti. Deprem bölgesinde yardım yapanların kamera ile görüntü almasına tepki gösteren Kırmızıgül, sosyal medyada isyan etti.

Ekleme: 22.03.2023 - 01:52 Güncelleme: 22.03.2023 - 01:55 / Editör: Ozge Selin
Mahsun Kırmızıgül, 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından soluğu afet bölgesinde almıştı. 21 gün deprem bölgesinde kalıp, Ahbap Derneği koordinesinde yardım çalışmalarına katılan 53 yaşındaki sanatçı, iki hafta önce İstanbul'a dönmüştü.

“YORGUNLUKTAN HALSİZ DÜŞTÜK”

İstanbul'a döndükten sonra Ulus'ta özel bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan 53 yaşındaki sanatçı, sağlık durumuyla ilgili olarak, 'Yorgunluktan halsiz düştük. Gribal bir şeydi' açıklamasını yapmıştı.

Mahsun Kırmızıgül isyan etti!

'BU ŞARTLARDA HAYATTA DURMAK ÇOK ZOR'

Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde yeniden deprem bölgesine gitti. Sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile yardım çağrısında bulundu:

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı diliyorum. Depremin vurduğu Adıyaman'a geldik tekrar. Burada hayatta kalma savaşı aynen devam ediyor. Büyük felaketten kurtulan, her şeyini kaybeden yoksul halk, bu kez yağmurla uğraşıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. İnsanların dayanışmaya ve sizlerden gelen yardıma ihtiyacı var.

Mahsun Kırmızıgül isyan etti!

TEPKİ GÖSTERDİ

Mahsun Kırmızıgül, son olarak yardımlarını ‘göze sokarak' yapanlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İnsanların acılarına ‘kamerasız ortak olunması' gerektiğini kaydeden Kırmızıgül, deprem bölgesindeki halkın bu tür davranışlardan nefret ettiğini de aktardı.

Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımı şöyle:

Mahsun Kırmızıgül isyan etti!

“SAMİMİ VE DÜRÜST OLUN'

Depremde çaresiz kalan onurlu insanlarla, yetim çocuklarla klip, fotoğraf, video çekenlerden halk nefret ediyor. Şu asrın felaketinde bile yardımları insanların gözüne sokarak yapıyorsunuz. Ayıptır. Yahu bir gün de insanların acılarına kamerasız ortak olun. Samimi ve dürüst olun.

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