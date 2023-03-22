Kadın taksi şoförünü paylaştı!

Son olarak senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Bursa Bülbülü' filmi ile gündemde olan Ata Demirer, İstanbul'da bindiği taksinin kadın şoförüyle çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından yayınladı. Ünlü komedyen, hem şaşkınlığını hem de mutluluğunu dile getirdi.

'Volkan Sütçüoğlu' karakterine hayat verdiği 'Avrupa Yakası' dizisi ve 'Eyvah Eyvah' film serisi ile izleyenleri kahkahaya boğan Ata Demirer, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.'Hedefim Sensin'den beş yıl sonra yeni filmi Bursa Bülbülü'nde 'Cengiz' olarak kamera karşısına geçen 50 yaşındaki oyuncu, son olarak bindiği takside kadın şoföre denk gelince fotoğraf çektirdi."ŞAHANE BİR YOLCULUK OLDU"İstanbul’daki 16 kadın taksi şoföründen biriyle karşılaştığını belirten Ata Demirer, fotoğrafı Twitter'da paylaşmayı ihmal etmedi.İstanbul'da 16 kadın taksi şoförü varmış, bir tane kaptan da bana denk geldi. Çok da şahane bir yolculuk oldu. Sordum kendisine; hem diğer şoförlerin hem de halkın çok kibar davrandığını, yadırgamadığını söyledi. Umarım kadınların sayısı bu sektörde de artar zira tertemizdi araba!