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Hande Erçel'e Hakan Sabancı sorusu!

Hande Erçel, son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile birlikteliğiyle konuşuluyor. Paris tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda aşkları belgelenen ikili, daha sonra Kuzey Işıkları'nı görmek için Finlandiya'ya gitmişti. Tekrar yurda dönmelerinin ardından Etiler’de görüntülenen romantik çiftten Erçel'e, 'sevgilisinin ailesinden aşk onayı çıkmadığı' iddiası soruldu.

Ekleme: 22.03.2023 - 09:29 Güncelleme: 22.03.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Meslektaşı Kerem Bürsin'den sessiz sedasız ayrılan Hande Erçel, bir süre sonra iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisi ilk duyulduğunda, “Her sabah başka bir haberle uyanıyorum, hayatımda kimse yok. Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin” diyerek, hakkında çıkan haberlere tepki göstermişti.

Bu sözlerin üzerinden iki ay geçmeden Hande Erçel, Hakan Sabancı, bir mekanda yan yana hayranlarının objektiflerine yansımıştı. Bu kare aşkın kanıtı olmuştu.

PARİS'TE AŞK TATİLİ

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. Dış hatlar kapısından çıkan aşıklar, kamera olmadığı düşüncesi ile yan yana yürüyünce görüntülenmekten kurtulamamıştı. Utangaç tavırlar sergileyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

EL ELE FOTOĞRAFLARI DA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Havalimanı'nda el ele tutuşmaktan kaçınan ikili, bir hafta sonra Disneyland Paris’te el ele çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin gündemine gelmişti.

'AİLEDEN VETO GELDİ' İDDİASI!

Hakan Sabancı’nın, yeni sevgilisiyle çıktığı tatillerde özel jeti yerine tarifeli uçakları tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmamıştı. Bu detay, "Hande'ye henüz Sabancı Ailesi'nden onay çıkmadı" şeklinde yorumlanmıştı.

HANDE'YE YOĞUN İLGİ

Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, önceki gün Etiler’de bulunan menajerlik şirketinden çıkarken objektiflere yansıdı. Sevgilisiyle baş başa çıktıkları Paris ve Finlandiya tatili sonrası kendisini işine veren 29 yaşındaki oyuncu, menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.

Gazetecilerin yoğun ilgisi sebebiyle aracını otoparka çektiren Hande Erçel, çıkış kapısında aracının camını açarak, basın mensuplarına selam vermeyi ihmal etmedi.

"DERSE YATİŞMEM LAZIM"

İş insanı Hakan Sabancı’yla ilgili soruları geçiştirmeyi tercih eden oyuncu, Sabancı Ailesi'nin kendisini istemediği iddialarına ise duymazdan geldi. Keyifli olduğu gözlenen güzel oyuncu, "Çok geç kaldım, derse yetişmem lazım” diyerek, gözlerden kayboldu.

"GİZLİ AŞK YAŞAYAMAZSIN"

Öte yandan Hande Erçel'in, sosyetenin gözde bekârlarından Hakan Sabancı'ya "Ben öyle gizli saklı ilişki yaşayamam. Benimle herkesin önünde aşkını yaşamalısın" şeklinde rest çektiği konuşuluyor.
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