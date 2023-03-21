Yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Bir dönemin en popüler dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi, kadrosunda Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Necati Şaşmaz gibi isimler yer almıştı.Kurtlar Vadisi yıllar önce yayından kalkmasına rağmen oyuncuları sık sık son halleriyle gündeme geliyor. Dizide canlandırdığı Doğu Eşrefoğlu rolüyle bilinen ünlü sanatçı Altan Akışık da yıllar sonra ortaya çıktı.Burak Memişoğlu, usta sanatçıyı misafir etti. Instagram'dan o anları paylaşan Memişoğlu, "Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey karakterine hayat veren usta sanatçımız Altan Akışık abimizi misafir ettik." dedi.Akışık’ın son halini görenler, "Yaşlanmışsın kral", "Vay be adam karizma dede olmuş" yorumunda bulunmadan edemedi.