Ünlü çiftten görkemli düğün...

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla çıkış yapan şarkıcı Lara, 7 Mart'ta İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmişti.Mehdi Karimi ile sahilde gelinlik ve damatlıkla poz veren Lara, dün akşam Beylikdüzü'ndeki bir mekânda görkemli bir düğün töreni gerçekleştirdi.ÇİFTE MUTLULUK YAŞADIAile yakınlarının ve dostlarının katıldığı törenden renkli fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Düğün tarihini doğum gününe denk getiren 44 yaşındaki şarkıcı Lara, çifte mutluluk yaşadı.'SENİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM'Lara, Mehdi Karimi ile evlilik haberini sosyal medya hesabından yayınladığı 'Senin gibi bir adama sahip olduğum için, beni ben olduğum için, sevdiğini bildiğim için çok mutluyum. Seni tanıdığım için, attığım tüm adımlar için, seni tereddütsüz hayatıma aldığım için çok mutluyum. Dünüm, bugünüm, yarınım… Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum' mesajıyla duyurmuştu.'BUNCA SENE SENİ SEVMEYİ BEKLEMİŞİM!'Mehdi Karimi ise eşi Lara'nın paylaşımına, 'Gözlerinin içine baktığımda ne dert kalıyor ne de tasa. Bunca sene seni sevmeyi beklemiş sanki kalbim. Sabrımın hediyesi gibi geldin, hoş geldin benim sevgi dolu merhametli güzel eşim' sözleriyle cevap vermişti.