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Ünlü çiftten görkemli düğün...

Ünlü şarkıcı Lara, gönlünü İranlı voleybolcu Mehdi Karimi'ye kaptırmıştı. Lara, bir süredir aşk yaşadığı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünyaevine girdi. Aile yakınları ve dostlarının katıldığı törenden renkli fotoğraf ve videolar sosyal medyada paylaşıldı.

Ekleme: 21.03.2023 - 00:57 Güncelleme: 21.03.2023 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla çıkış yapan şarkıcı Lara, 7 Mart'ta İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmişti.

Mehdi Karimi ile sahilde gelinlik ve damatlıkla poz veren Lara, dün akşam Beylikdüzü'ndeki bir mekânda görkemli bir düğün töreni gerçekleştirdi.

Ünlü çiftten görkemli düğün...

ÇİFTE MUTLULUK YAŞADI

Aile yakınlarının ve dostlarının katıldığı törenden renkli fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Düğün tarihini doğum gününe denk getiren 44 yaşındaki şarkıcı Lara, çifte mutluluk yaşadı.

Ünlü çiftten görkemli düğün...

'SENİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM'

Lara, Mehdi Karimi ile evlilik haberini sosyal medya hesabından yayınladığı 'Senin gibi bir adama sahip olduğum için, beni ben olduğum için, sevdiğini bildiğim için çok mutluyum. Seni tanıdığım için, attığım tüm adımlar için, seni tereddütsüz hayatıma aldığım için çok mutluyum. Dünüm, bugünüm, yarınım… Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum' mesajıyla duyurmuştu.

Ünlü çiftten görkemli düğün...

'BUNCA SENE SENİ SEVMEYİ BEKLEMİŞİM!'

Mehdi Karimi ise eşi Lara'nın paylaşımına, 'Gözlerinin içine baktığımda ne dert kalıyor ne de tasa. Bunca sene seni sevmeyi beklemiş sanki kalbim. Sabrımın hediyesi gibi geldin, hoş geldin benim sevgi dolu merhametli güzel eşim' sözleriyle cevap vermişti.

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