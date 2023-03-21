Pınar Dilşeker nişanlısıyla Milano'da!

Pınar Dilşeker, nişanlısı İsmail Recai Şanlı ile Milano'ya gitti. Dilşeker, Şanlı ile tatil fotoğraflarını "Milano masalı" notuyla paylaştı.

Şarkıcı Pınar Dileşeker, eski Zonguldakspor başkanı İsmail Recai Şanlı ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Mutlu birliktelikleri süren Pınar Dileşeker ile İsmail Recai Şanlı, tatil yapmak için soluğu Milano'da aldı.Nişanlısıyla Piazza Duomo'da objektif karşısında poz veren Pınar Dilşeker, çekilen fotoğrafları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı."MİLANO MASALI"Pınar Dilşeker, fotoğraflarında "Milano masalı" ifadelerini not düştü.