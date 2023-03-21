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Beyaz Gazete
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Mert Aydın'dan Merve Boluğur cevabı...

Oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın, kısa süren evliliklerinin ardından birkaç kez birlikte görüntülenmiş ve 'Aşk yeniden mi?' sorularını akıllara getirmişti. Eski eşlerden Mert Aydın, son olarak bir markanın lansmanında sahne aldı. Gazetecilerle bir araya gelen ünlü isim, Merve Boluğur'la ilgili "Yeniden bir araya gelir misiniz?" sorusu üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ekleme: 21.03.2023 - 01:07 Güncelleme: 21.03.2023 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç ile evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.

AYRILĞIN ARDINDAN BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girip, 23 Kasım'da tek celsede boşanan çift, ayrılıktan bir ay sonra Galataport'daki bir mekanda buluşmuştu. Kahve içip, sohbet eden ikilinin, basın mensuplarını görünce keyfi kaçmıştı.

Mekanın çıkış kapısına yönelen Boluğur ile Aydın, sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Aydın'ın aracıyla oradan uzaklaşan çift, Nişantaşı'nda başka bir yere geçmişti. İkili, sonraki günlerde de birlikte görüntülenmişti.

Mert Aydın'dan Merve Boluğur cevabı...

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Gündem olan buluşmadan günler sonra oyuncu Saruhan Hünel, sahibi olduğu mekanda önceki gün kız kardeşi Aslı Hünel ile birlikte ‘Yeni Yıla Merhaba' partisi düzenlemiş, DJ Mert Aydın da gecenin müziklerini yapmıştı.

Aydın, konuyla alakalı; “Ben hızlı düşündüğümüz için pişman değilim. Kısmet böyleymiş. Hiçbir sorunumuz yok. Merve ile biz arkadaşız zaten. Merve ile boşandıktan sonra iki kez bir araya geldik, şimdilik gidişata bakacağız. Olursa olur, olmazsa da yapacak bir şey yok” açıklamasını yapmıştı.

LANSMANA KATILDI

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikiliden Mert Aydın, son olarak İlayda Alişan ile Cemal Can Canseven'in yüzü oldukları bir spor markasının lansmanına katıldı.

Mert Aydın'dan Merve Boluğur cevabı...

MERVE BOLUĞUR SORUSU!

Davette performans sergileyen ünlü isim, basın mensuplarıyla bir araya gelmeyi de ihmal etmedi. DJ, Merve Boluğur'la ilgili, 'Yeniden bir araya gelir misiniz?' sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

Ben işimle alakalıyım, herkesin kendi hayat artık.

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