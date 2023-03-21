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Gazetecileri görünce şoke oldu!

Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a (25) sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapan Farah Zeynep Abdullah, bin 300 TL para cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından bir mekan çıkışı görüntülenen Abdullah, gazetecileri fark edince şoke oldu.

Ekleme: 21.03.2023 - 09:08 Güncelleme: 21.03.2023 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağmıştı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

EZGİ MOLA'YA CEZA VERİLMİŞTİ!

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, 24 Mayıs 2022'de açıkladığı kararla Ezgi Mola'ya, 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezası vermişti.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH, MOLA'YA DESTEK MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Yargılamanın tamamlanmasının ardından Ezgi Mola'ya destek için tweet atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında, Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş da 30 Ağustos'ta Uşak Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na müvekkiline hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderilmiş ancak taraflar uzlaşamamıştı.

Hakim, Farah Zeynep Abdullah'ın 'hakaret' suçunu işlediğine karar vererek, geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alıp, indirimlerle beraber 65 gün karşılığı 1300 TL adli para cezası verilmesine hükmetmişti.

'EVİMİZE GİDİYORUZ'

Tüm bunların ardından Farah Zeynep Abdullah, önceki gece Suadiye'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşı ile mekandan ayrılan oyuncu, 'Yakın bir arkadaşımın doğum gününü kutladık. Şimdi de evimize gidiyoruz' dedi.

Oyuncu, daha sonra sorulara yanıt vermeden, 'İyi akşamlar' diyerek hızlıca aracına bindi. Farah Zeynep Abdullah, gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşadı.
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