Ferdi Tayfur'un kızı tesettüre girdi: Tüm fotoğraflarını sildi!

rabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur ve Yeşilçam yıldızı Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, geçen aylarda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını açıklamıştı.Kariyerinin yanı sıra Burak Kalfa ile nişan atmasıyla da gündeme gelen Tuğçe Tayfur, son paylaşımında hem nişanlısıyla barıştığını hem de tesettüre girdiğini duyurdu.Instagram hesabından bir fotoğrafını yayınlayan Tayfur “Pazartesiye yeni başlangıçlarla merhaba dedik” yazdı.