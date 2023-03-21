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Ferdi Tayfur'un kızı tesettüre girdi: Tüm fotoğraflarını sildi!

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sahneleri bırakmasının ardından tesettüre girdi.

Ekleme: 21.03.2023 - 13:23 Güncelleme: 21.03.2023 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
rabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur ve Yeşilçam yıldızı Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, geçen aylarda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını açıklamıştı.

Kariyerinin yanı sıra Burak Kalfa ile nişan atmasıyla da gündeme gelen Tuğçe Tayfur, son paylaşımında hem nişanlısıyla barıştığını hem de tesettüre girdiğini duyurdu.

Ferdi Tayfur'un kızı tesettüre girdi: Tüm fotoğraflarını sildi!

Instagram hesabından bir fotoğrafını yayınlayan Tayfur “Pazartesiye yeni başlangıçlarla merhaba dedik” yazdı.
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