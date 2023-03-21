Ezgi Mola: Çok üzücü şeyler gördük

Ezgi Mola, önceki gün Kahramanmaraş’tan enkaz altından çıkarılan köpeği Zeus’la Kuruçeşme’de görüntülendi. Yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuşan Ezgi Mola, "Elimden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyorum" dedi. Mola, ilk fırsatta deprem bölgesine yine gideceğini söyledi.

Türkiye'yi derinden yaralayan büyük Güney Doğu depremi sonrası birçok sanatçı deprem bölgesi için tek yürek oldu. Kahramanmaraş'tan gelen 'Zeus' ismindeki bir köpeği de Ezgi Mola sahiplenerek destek oldu.



Ezgi Mola, önceki gün Kahramanmaraş’tan enkaz altından çıkarılan köpeği Zeus’la Kuruçeşme’de görüntülendi. Aracını park ettikten sonra bagajına yönelen oyuncu, eline aldığı mama kabını doldurup Zeus’u araçtan indirdi.



"NE KADAR İYİ OLABİLİRİZ Kİ?"



Keyifli olduğu gözlenen oyuncunun aracının bagajında hazır bulundurduğu mamalar dikkat çekti. Hayvansever olduğu bilenen Mola'nın sokak hayvanları için boş gördüğü mama kaplarını doldurduğu görüldü. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ezgi Mola, "Ne kadar iyi olabiliriz ki? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzücü şeyler gördük ne yazık ki. Bilimin izinden gidilmesi gerektiğini net olarak bir kez daha gördük” şeklinde konuştu.



"ÇOK ÜZGÜNÜM"



Yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuşan Ezgi Mola, "Elimden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyorum, bundan sonrası için de öyle. 11 tane il, Hatay başta olmak üzere birçok yer yerle yeksan oldu. Çok zor, çok üzgünüm” dedi.



"YİNE GİDECEĞİM"



Yaşanan deprem felaketi sonrası Adıyaman’a gittiğini söyleyen Ezgi Mola, "Çocuklar için UCİM'le birlikte gittik biz. Fırsatını bulduğumda yine gideceğim. Açıkçası işe yaradığımı düşünmüyordum ama insanlar bizi gördüğünde iyi hissedebiliyormuş biraz olsun. Ben öyle düşünmüyordum. Biraz işe yaradığımı gördüm oraya gittiğimde, devam etmek istiyorum” dedi. Enkaz altından çıkarılan köpeği Zeus’la alakalı konuşan Ezgi Mola, "Emanetiniz bende dedim Ali Bey'e ama onlar alabilecek gibi görünmüyorlar. Ali Bey bütün ailesini kaybetmiş o yüzden de bence zor toparlanması” diye konuştu.