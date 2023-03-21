Burak Kut: Önemli olan birlik ve beraberlik

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından afet bölgesi için yardım yapan ünlülerden Burak Kut, geçtiğimiz gün Florya'da kameralara yansıdı. Yaşanan felaketle ilgili konuşan ünlü isim, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak dikkat çeken açıklamlarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.



Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de, şarkıcı Burak Kut oldu.



DEPREM FELKAETİYLE İLGİLİ KONUŞTU



49 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz gün Florya'da objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını ünlü isim, yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuştu.



"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"



"Çok üzücü bir durum" diyen Kut, şu ifadeleri kullandı:



Bizler de elimizden geleni yaptık. Hayatı bir şekilde yaşamaya devam etmemiz lazım. Her şey bittikten sonra moral motivasyon zamanında bizler yine devreye gireceğiz.



"İNSANLARIN PSİKOLOJİSİ ÇOK BOZUK"



Sözlerine, "İnsanların psikolojisi çok bozuk" şeklinde devam eden Burak Kut, olası İstanbul depremine de değinerek; "İstanbul depremi için de bu böyle. Şu an bile acaba 'Ne olacak, ne yapacağız?' diye düşünüyoruz" dedi.



"HEPSİNİN ÜSTESİNDEN GELDİK"



"Ama nihayetinde neler gördük biz bu memlekette, hepsinin üstesinden geldik" diye konuşan ünlü isim, sözlerini şöyle noktaladı:



Önemli olan birlik ve beraberlik. Biz bunu hep yaptık.