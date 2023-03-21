Aşkları belgelendi!

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan Demir, Afra'nın arkadaşı olduğunu söylemiş, eski aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu.İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER2023'e bomba gibi düşen aşk iddiasını onaylayan ikili sonunda birlikte de görüntülendi. Kaçak aşıklar, önceki akşam Beyoğlu'nda bir tiyatro oyununda ilk kez ortaya çıktı.KISA SÜRELİ ŞOK YAŞADILAREski aşklarından olaylı bir şekilde ayrılan sevgililer, kısa bir süre önce ilişkiye başlamış ve birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını dile getirmişlerdi. Oyun arasında molaya çıkan çift, gazetecileri bir anda karşısında görünce kısa süreli şok yaşadı."İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"Flaşların patlamasıyla moralleri bozulan sevgililer, gazetecilerin, "Dilan Hanım, Mert Bey ilişkiniz hayırlı olsun. Nasıl başladı? Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Arkadaşlar, her şey yolunda. İlişkimiz çok güzel gidiyor. Ama oyun başlayacak. Oyundan sonra konuşalım" diyerek salona giriş yaptı.OTOPARKTAN KAÇTILAROyun sonrası yapılan söyleşiye katılmayan çift, adeta sırra kadem bastı. Oyun biter bitmez Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nin otoparkına inen sevgililer, görüntü vermemek için binanın alt kısmındaki çıkıştan binayı terk edip, sırra kadem bastı.