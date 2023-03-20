  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nurgül Yeşilçay göz kamaştırıyor...

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubu farklı hikayesi, başarılı oyunculukları ile olduğu kadar kıyafetleri ve stylingi ile de çok konuşuluyor.

Ekleme: 20.03.2023 - 01:09 Güncelleme: 20.03.2023 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Veda Mektubu'nun pazartesi ekrana gelecek yeni bölümünde Alanur (Nurgül Yeşilçay) vereceği davette giyeceği gümüş rengi özel tasarım kostümü ile partinin kraliçesi olacak.

Her hafta heyecan dozunun arttığı dizide bu hafta kılıçlar çekilecek ve Alanur, (Nurgül Yeşilçay) hem Ziya'dan (Selim Bayraktar) geçmişin intikamını almaya çalışacak, hem de kızının evliliğini yıkmak için planlar yapacak.

Nurgül Yeşilçay göz kamaştırıyor...

OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu, hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimler yer alıyor.

Veda Mektubu heyecan dolu yeni bölümüyle 20 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de…
Altılı Masa liderleri İzmir'de Akşener'siz bir araya geldi...
Kılıçdaroğlu'ndan yıllardır hizmet veren Vergi Konseyi'ni kurma vaadi...
CHP'li Özel bakanlık istiyor: Hedefindeki iki bakanlığı açıkladı
İstanbul'da nevruz kutlamasında yasa dışı slogan atan 224 kişi gözaltında...
BBP Lideri Destici: AYM'nin HDP'yi kapatması lazım
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak için kararını verdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de depremzedelerle buluştu
Bakan Akar duyurdu: Son 2,5 ay içinde 306 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
HDP'lilerin Nevruz kutlamasında PKK propagandası: Abdullah Öcalan için slogan atıldı
Deprem bölgesi ve 81 ildeki TOKİ konutları için kritik kabine toplantısı
CHP, Beyoğlu'nda kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdi! 1999 depremi öncesinde inşa edilen binaların dönüşümüne bile karşı çıktılar
AK Partili Akbaşoğlu son seçim anketlerine ilişkin konuştu
İYİ Partili doktorun salgın iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yalanlama
MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz...
Nazif Ay: Atatürk'ün heykellerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir
Altılı Masa ekonomide anlaşamıyor
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
Son seçim anketinin sonuçları yayınlandı: AK Parti'den muhalefete soğuk duş
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...