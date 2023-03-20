İspanyollardan büyük ilgi gördü

Kanal D’de ekrana gelen ‘Sadakatsiz’ dizisiyle yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Melis Sezen, Malaga Film Festivali’ne katıldı.

Oyuncu geçen akşam İspanya’da düzenlenen Malaga Film Festivali’ne katıldı. Dünyaca ünlü Vanity Fair dergisinin davetlisi olan oyuncu, kırmızı halıda hayranlarıyla buluştu. Sezen, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, gecede Tuvana Büyükçınar imzalı siyah bir kıyafet tercih etti.Melis Sezen, İspanyol hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.