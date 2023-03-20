Doğukan Manço, annesini paylaştı!

Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı. Manço, annesine "Kim der bu güzel kadına 70 diye. Allah nazarlardan saklasın. Canım annem" diyerek, övgü dolu sözlerde bulundu.

Doğukan Manço, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı."CANIM ANNEM"Doğukan Manço, gönderisinde "Kim der bu güzel kadına 70 diye. Allah nazarlardan saklasın. Canım annem" ifadelerini kullanarak, annesi Lale Manço Ahıskalı'ya övgü dolu sözlerde bulundu.