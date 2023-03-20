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Beyaz Gazete
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Doğukan Manço, annesini paylaştı!

Doğukan Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı. Manço, annesine "Kim der bu güzel kadına 70 diye. Allah nazarlardan saklasın. Canım annem" diyerek, övgü dolu sözlerde bulundu.

Ekleme: 20.03.2023 - 01:00 Güncelleme: 20.03.2023 - 01:02 / Editör: Ozge Selin
Doğukan Manço, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Manço, annesi Lale Manço Ahıskalı'yı paylaştı.

Doğukan Manço, annesini paylaştı!

"CANIM ANNEM"

Doğukan Manço, gönderisinde "Kim der bu güzel kadına 70 diye. Allah nazarlardan saklasın. Canım annem" ifadelerini kullanarak, annesi Lale Manço Ahıskalı'ya övgü dolu sözlerde bulundu.

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