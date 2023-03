Depremzedeler için sahneye çıktı

Ünlü şarkıcı Sıla deprem bölgesindeki mağduriyetlerin giderilmesine destek olmak için önceki akşam Ankara Congresium'da sahneye çıktı.Tüm geliri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İhtiyaç Haritası işbirliği ile yürüttüğü 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışlanacak ve biletleri günler öncesinden tükenen dayanışma konserini 2800 kişi izledi.Sıla özel bir repertuvar hazırladığı ve siyah kostümle çıktığı özel konserin başında yaptığı konuşmasıyla seyircisini duygulandırdı:''Bu akşam diğer konserlerimizden çok farklı. Bir kere çok anlamlı bir akşamı paylaşıyoruz. Teker teker hepinizin ayağına sağlık. Normalleşmeye çalışıyoruz ama normalleşme çok kolay olamayacak.Sizler gibi biz de ne yapacağımızı bilmez halde burdayız. On beş gündür o kadar çok düşündük ki repertuvarı; ne yaparız, ne çalarız? Utancımız o kadar büyük ki. Nasıl kapatırız bilmiyorum. Çok derin bir kederle uyandık 6 Şubat'ta. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çok üzüldük, duygular arasında gittik geldik, üzüntü, öfke duygudan duyguya koşuyoruz. O yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum burada olduğunuz, destek olduğunuz için. Ve tabi vesile olduğu için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer.Hiç aklınız kalmasın yardımlarınızın hepsi bizden geçerek ulaşacak. Bu destek çok kıymetli. Keder çok büyük olunca insan konuşmakta zorluk çekiyor. Her konserde söylediğim gibi burada sadece eğlence için bir arada değiliz. Duyguları paylaşmak için omuz omuza yan yana, can cana olmak, hayatın yükünü birlikte kaldırmak, hayatın neşesine paydaşlık etmek için beraberiz.Yine böyle bir akşam olacak. Tabi biraz daha. Farklı bir repertuvar hazırladık. Dinlerken siz de rahat olun. Çünkü insan orada otururken de buradayken de ciddi anlamda başka bir sorumluluk duygusu farklı dokunacak hepimize. Ama nihayetinde sanırım en çok ihtiyaç duyduğumuz şey umut, başka bir suçluluk duygusu hissediyor. Bu suçluluk duygusunu birlikte dağıtalım.''