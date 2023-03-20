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Depremlerde kaybettiği yakınlarını paylaştı!

Uğur Aslan, Hatay'da depremlerde kaybettiği yakınlarının fotoğraflarını paylaştı. Afet bölgesine desteğini esirgemeyen herkese teşekkür eden ünlü oyuncu, "İlk günden bugüne, memleketime desteğe gelen, emeğini yüreğini bize şefkatle açan her kimse ellerinden ayaklarından öpüyorum" açıklamasında bulundu.

Ekleme: 20.03.2023 - 01:02 Güncelleme: 20.03.2023 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler birçok ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Kanal D dizisi 'Yargı'da 'Komiser Eren' karakterini canlandıran Uğur Aslan da Hatay'da ailesinden birçok kişiyi kaybetti.

Memleketi Hatay'da birçok yakınını depremlerde kaybeden Uğur Aslan, haftalar sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Depremlerde kaybettiği yakınlarını paylaştı!

'ZOR, ÇOK ZOR'

Acılı oyuncu ölen yakınlarının fotoğraflarını paylaşarak, 'Zor, çok zor' ifadelerini kullandı.

Depremlerde kaybettiği yakınlarını paylaştı!

'AYAKLARINDAN ÖPÜYORUM'

Aslan bir sonraki paylaşımında da deprem bölgesine desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti ve 'İlk günden bugüne, memleketime desteğe gelen, emeğini yüreğini bize şefkatle açan her kimse ellerinden ayaklarından öpüyorum' dedi.

Depremlerde kaybettiği yakınlarını paylaştı!

'YÜREĞİ KARALAR!'

Hatay doğumlu olan, ilk ve orta öğrenimini Reyhanlı'da tamamlayan, liseyi ise Antakya'da okuyan Uğur Aslan, deprem felaketi sonrası tepki çeken kira artışı ve gıda malzemelerine yönelik yağmalama iddiaları hakkında tepkisini dile getirmişti:

Kiraları artıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar. Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık.


Depremlerde kaybettiği yakınlarını paylaştı!

'SADECE YARDIM EDİN'

Depremde yakınlarını kaybeden oyuncu, Twitter'da yaptığı bir diğer paylaşımında ise 'Kimin ne kadar yardım ettiğini kalın puntolarla çizip kalbimizi kırmayın artık. Sadece yardım edin. Ama lütfen sessizce' ifadelerini kullanmıştı.

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