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Aydemir Akbaş: Beni üç kere öldürdüler!

Yıllara damga vuran usta oyuncu Aydemir Akbaş, 25 Ocak'ta kansere yakalandığını duyurmuştu. Önceki gün bir restoranın açılışına katılan Aydemir Akbaş, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Toplamda altı tane kemoterapiye gireceğini söyleyen usta oyuncu, hakkında çıkan 'öldü' haberleriyle ilgili konuştu.

Ekleme: 20.03.2023 - 09:10 Güncelleme: 20.03.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Bir süre gazetecilik yaptıktan sonra tiyatro oyunculuğuna başlayan, sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' adlı filmle adım atan, son yıllarda Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinde kamera karşısına geçen Aydemir Akbaş, 25 Ocak'ta Instagram hesabından doktoru ile fotoğraf paylaşıp, şu ifadelere yer vermişti:

Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler.

"ÖLDÜ, YOĞUN BAKIMDA HABERİNE İTİBAR ETMEYİN"

Usta oyuncu, "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda 'öldü', 'yoğun bakımda' gibi haberlere itibar etmeyin" mesajını taşıyan bir video yayınlamıştı.

"İKİNCİ KEMOTERAPİYE GİRDİM"

Önceki gün bir restoranın açılışına katılan Aydemir Akbaş, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Akbaş “Kanserde ikinci kemoterapiye girdim. Toplamda altı tane kemoterapiye gireceğim. Sonrasına bakacağız. Doktorum, Türkiye’nin en iyi doktoru. O baktı bana, şimdi de beni tedaviye soktu. Kan tahlilleri iyiye gidiyor. Sonra da bakacaklar işte” dedi.

"KOLPAÇİNO'YA ÇOK VAR"

Projeleri ile ilgili konuşan sanatçı “Bir tane dizi vardı. Onun 15 bölümünü çekeceğiz. Doktora sordum, "çalıştırır seni" dedi. 'Kolpaçino'ya' daha çok var. Onu da çekeriz” dedi.

"İLKİNİ YENDİM, BUNU DA YENERİM"

Akbaş sözlerini şöyle sonlandırdı:

Benim huyumu biliyorlar. Ben kimseyi aramam, kimseye söylemem. Ailem bile bilmiyordu ama biri yazmıştı. Ben de dayanamadım sosyal medyada açıklama yaptım sonra. Beni üç kere öldürdüler bir tarihte. Geçer elbet bu durum da. Bu ikinci kanser. İlkini yendim, bunu da yenerim.
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