Artık karavanda yaşıyor!

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan usta oyuncu Erkan Can, karavan hayatına geçiş yaptı. Erkan Can kamp hayatı için, "İki günlük dünyada kendi ruhumuza vakit ayırmak lazım" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Erkan Can, karavan hayatına başladı. Sabah Magazin'de yer alan habere göre; Erkan Can, "1974'ten beri izciyim, kamp hayatını biliyorum, 65 yaşındayım. Yıllarca kamplarda arazide uyuduk, bu saatten sonra konforlu kamp hayatı yaşamak istiyorum" açıklamasında bulundu.Can, "Oyuncular olarak hayatımız karavanda bekleyerek geçiyor zaten. Ama bu başka. Hayatları küçültmek, iki günlük dünyada kendi ruhumuza vakit ayırmak lazım. Artık bu karavan benim yazıhanem. Senaryolarımı burada okuyorum. İşime konsantre oluyorum. Eşimi dostumu ağırlıyorum. Karavan geldi şeklim şemalim değişti. Artık daha huzurluyum." ifadelerini kullandı.