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Beyaz Gazete
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'Tanıdıklarımdan can kayıplarım var'

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri afet bölgesindeki insanlar için kolları sıvayan oyuncu Sarp Apak, önceki akşam eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney Apak ile birlikte Armutlu'daki bir mekan çıkışında görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Can kayıplarımız var" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 2.03.2023 - 09:11 Güncelleme: 2.03.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.

DEPREMZEDELERE DESTEK VERDİ

Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana depremzedeler için desteğini gösterdi. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Sapr Apak oldu.

EŞİ VE OĞLUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

'Yalan Dünya', 'Avrupa Yakası' ve 'Kavak Yelleri' gibi yapımlarda rol alan Sarp Apak, geçtiğimiz akşam eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney Apak ile birlikte Armutlu'daki bir mekan çıkışında objektiflere takıldı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Apak, şu ifadeleri kullandı:

Benim ailem de Hataylı ve Adanalı, Bizde kayıp yok birinci çemberden ama tanıdığımız insanlardan can kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Çok kötü bir tablo olduğunu hepimiz biliyoruz. Git gide hayatımız normalleşecek ama oralar yalnızlaştığı anda tekrar bütün millet olarak devreye girmemiz gerekecektir.

DAHA ÖNCE BAĞIŞ YAPMIŞTI

Daha önce Ahbap Derneği'ne 100 bin TL bağışta bulunan 41 yaşındaki Sarp Apak, muhabirlere açıklama yaptıktan sonra aracına binerek, ailesi ile evinin yolunu tuttu.
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