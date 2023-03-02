Hande Yener, depremzede genç ile görüştü

Şarkıcı Hande Yener, deprem felaketi sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, Hatay’da enkaz altından kurtulan ve Ankara’daki hastanede tedavisi devam eden Abdurrahman Aydın’a yardım elini uzattı."ANNEMİ KORUMAK İSTERKEN İKİ BACAĞIMDAN OLDUM"Yener, arkadaşları Murat Karabova ve İrem Betil sayesinde Aydın ile görüntülü konuştu. Depremde iki bacağını kaybeden Abdurrahman Aydın, “Enkaz altında annemi kaybettim. Onu korumak kollamak isterken iki bacağımdan oldum. 21 günden beri hastanedeyim. Umutlarımı da kaybetmiştim. Ama bana umut oldunuz. Sizlere teşekkür ederim” dedi.Hande Yener ise şu sözlerle karşılık verdi: “Bir tanem çok geçmiş olsun. Seni gördüm daha iyi oldum. Hep aklım sende.”"HANDE YENER'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ"Hande Yener ve Abdurrahman Aydın’ın görüntülü konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Murat Karabova, “Abdurrahman’a geldik. Kardeşim harika şu anda. Hande Yener’e teşekkür ediyoruz. Kardeşimiz daha iyi olacak. İyileşince de gezip dolaşacağız, yemekler yiyeceğiz. Babacığı da pırlanta gibi bir kalbe sahip. Bugünler ise Allah’ın izniyle geçecek” dedi."YARDIMLARIN DEVAM ETMESİ GEREK"Hande Yener ise konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:Bütün aileler bizim, bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Yardımların devam etmesi gerekiyor.