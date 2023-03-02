Halsey başörtüsü taktı

Türk senarist Alev Aydın ile birliktelik yaşayan ve Türkçe öğrenmeye başlayan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor."Burası benim evim"Türkiye'ye geldikten sonra Türkçe, "Burası benim evim gibi" mesajı paylaşan Halsey, Türk hayranlarının beğenisini kazanmıştı. Halsey bir çekim için başını bağladı. Sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Halsey'e Türk hayranlarından da yorum yağdı.