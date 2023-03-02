Eda Ece: Komik bir sevgiliyim

Oyuncu Eda Ece evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile ilişkisini anlattı...

Yasak Elma dizisindeki canlandırdığı Yıldız karakteriyle ününe ün katan Eda Ece tam dört yıldır Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile ilişki yaşıyor.



Aşklarına 2019'un haziran ayında başlayan çift, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Elle dergisine çarpıcı açıklamalarda bulun Ece, evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile ilişkisini anlattı.



İşte Ece'nin açıklamalarından ara başlıklar:



"Onlar bizim çocuklarımız"



"Bu yaz aileme ve özelime vakit ayıracağım. Dinlenip biraz hayatımı yaşamam lazım. Geçen yaz iki ay boyunca seyahat edebilmiştim. Bu yaz için verdiğim sözler var..



Buğra ile 2 kedi, 2 köpeğimiz var, bir köpek daha sahiplenmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Resmen çocuklarımız gibiler, onlara çiçek gibi bakıyoruz. 20’li yaşlarımda Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 8 Haziran’da evlenecek. 40 yıllık bir evliliğin çocuğuyum, iki ablamla hep mutlu bir aile ortamında büyüdük" Ablalarım evli ve çocukları var. Sevgi olmasa, geri kalan her şey anlamını yitirir.



"Komik bir sevgiliyim"



Komik bir sevgiliyim galiba. En sinirlendiğim zamanlarda bile ağzımdan komik bir şey çıkabiliyor. Asıl Buğra’ya sormak lazım

tabii. Her zaman sevgilimi çok düşünen bir insan olduğuma inanıyorum. Bencillik yapmam, hep iki kişilik kariyerime odaklanmıştım.



"Çocuk yapmanın zamanı"



30’lardan sonra aile kurmak, çocuk yapmak daha bilinçli geliyor. Hiçbir zaman evlilik karşıtı olmadım. Düşünürüm ve karşımdakinin huzurlu olmasını önemserim. Ketumumdur, sadığımdır, gözüm kör olur. Buğra’ya hediye vermeyi çok severim."