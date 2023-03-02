Ceylan Ertem: Sanki kalbimin duvarı!
17 Ağustos 1999 depremini Adapazarı'nda yaşayan Ceylan Ertem, Ekim 2022'de İstanbul'daki evinden taşınıp, doğa ile iç içe bir hayat sürmeye başlamıştı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra özellikle 09.00-18.00 çalışmayan kişilere 'köylere gelin' çağrısı yapan ünlü şarkıcı, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Ceylan Ertem, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 11 ilimizde yıkıma yol açan deprem felaketi sonrası hasarlı bir evin duvarında asılı olan bağlamanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
"SAZIN GÜCÜ SAYESİNDE YIKILMIYOR"
Duygularını ifade eden şarkıcı, "Bir doktor, 'Bu fotoğrafta ne görüyorsun?' diye sorsa; 'Sanki kalbimin duvarıymış. Bu kırıklar dağılmıyor, yıkılmıyormuş bu sazın gücü sayesinde' diye cevap verirdim. Şunu da yazayım, ne kadar yardım konseri olacaksa hepsine katılmaya gönüllüyüm. Haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.
"SAZIN GÜCÜ SAYESİNDE YIKILMIYOR"
Duygularını ifade eden şarkıcı, "Bir doktor, 'Bu fotoğrafta ne görüyorsun?' diye sorsa; 'Sanki kalbimin duvarıymış. Bu kırıklar dağılmıyor, yıkılmıyormuş bu sazın gücü sayesinde' diye cevap verirdim. Şunu da yazayım, ne kadar yardım konseri olacaksa hepsine katılmaya gönüllüyüm. Haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.