Ceylan Ertem: Sanki kalbimin duvarı!

Ceylan Ertem, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 11 ilimizde yıkıma yol açan deprem felaketi sonrası hasarlı bir evin duvarında asılı olan bağlamanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı."SAZIN GÜCÜ SAYESİNDE YIKILMIYOR"Duygularını ifade eden şarkıcı, "Bir doktor, 'Bu fotoğrafta ne görüyorsun?' diye sorsa; 'Sanki kalbimin duvarıymış. Bu kırıklar dağılmıyor, yıkılmıyormuş bu sazın gücü sayesinde' diye cevap verirdim. Şunu da yazayım, ne kadar yardım konseri olacaksa hepsine katılmaya gönüllüyüm. Haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.