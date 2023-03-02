Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı.

'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Kuzey Güney', 'Aşk Yeniden, 'Kızım ve 'Uyanış: Büyük Selçuklu' gibi çok izlenen projelerde kamera karşısına geçen Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmişti. Nisan ayında dört yaşına girecek Cem adında bir oğulları olan çiftten kötü haber geldi.AYRILIK NEDENİ FİKİR AYRILIKLARIUzun süredir tek başlarına sosyal ortamlara katılmaları dikkat çeken ünlü çiftin, bir süre önce yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıkları ortaya çıkmıştı.TEK CELSEDE BOŞANDILAR!Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüzlü, anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini sonlandırırken, Cem'in velayeti annesinde kaldı. İkilinin, oğulları için dostça görüşmeye devam edeceği öğrenildi.'AŞKIN GEÇİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'Buğra Gülsoy, geçtiğimiz aralık ayında konuk olduğu programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalara imza atmıştı.Aşkın geçici olduğunu düşünüyorum çünkü aşk merak arzusundan ibarettir. Sonrasında en kıymetli olan ve geriye kalan tek şey sevgidir. Sevgi kaldığı zaman uzun süreli oluyor. Eşim Nilüfer ile o sevginin uzun süredir devam ettiğini düşünüyorum. Eşim çok eğlenceli bir insandır. Ben biraz sıkıcıyım, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum.