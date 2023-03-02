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Arda Ayten deprem sonrası yaşadıklarını anlattı

2019 yılında 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan ve 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan Arda Ayten, depreme uykusunda yakalanmıştı. Ayten, sarsıntının ardından odasının son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kazandığı para ödülüyle kurduğu odası depremde yerle bir olan Arda, yaşadıklarını anlattı.

Ekleme: 2.03.2023 - 01:21 Güncelleme: 2.03.2023 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
'Kim Milyoner Olmak İster' programıyla adından söz ettiren Arda Ayten soruların hepsini yanıtlayarak 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmıştı.

Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi alan ve İskenderun'da yaşayan Arda Ayten, Türkiye'nin 11 kentini etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere memleketi İskenderun'da yakalanmıştı.

Arda Ayten deprem sonrası yaşadıklarını anlattı

Depremde dolabın üzerine devrildiğini söyleyen Ayten o anları şöyle anlatmıştı:

Arda Ayten deprem sonrası yaşadıklarını anlattı

"DOLABIN ALTINA SIKIŞIP KALMIŞIM"

Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim. Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik.

Depremde, kütüphanesi yerle bir olan Ayten o anın karesini çekip, "Milyoner'den kazandıklarımla kurduğum kütüphanemdi. Defalarca önünde yayın yapmıştık. Umarım kitaplarımı kurtarabilirim. 20 yıllık emekti" diye yazmıştı.

Arda Ayten deprem sonrası yaşadıklarını anlattı

“ZEHİRLENDİĞİMİ FARK ETTİM”

Arda Ayten, depremin ardından evden çıktıklarını ve çadır kurduklarını söylemiş ve, "Çam odununun zehirleyici kokusunu çekerek çünkü arabaya gidip yatmayı denedik ancak kar yağıyordu ve çok soğuktu. İçeride ısınmaya çalıştık. Bir yerden sonra bilincimi kaybettiğimi, zehirlendiğimi fark ettim. Annemi de alıp dışarı çıktık" ifadelerini kullanmıştı.

Arda Ayten deprem sonrası yaşadıklarını anlattı

"PSİKOLOJİK DİPLERİ FAZLASIYLA KEŞFETTİM"

Genç yarışmacı deprem sonrası yaşadığı duyguları anlattı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ayten, 'Nasılsınız?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

Hayatımın şu ana değin en zorlayıcı senesini yaşadım diyebilirim gönül rahatlığıyla. Psikolojik dipleri fazlasıyla keşfettim. Bazı sonsuz dehlizlerin suyundan yudumladım. İyi olduğumu söyleyemem. Ne var ki kötü de sayılmam. Depremzedeyim, hayatı alaya alarak gülümsemeye çalışıyorum. Bazen krizler geçiriyorum. Bazen de kendimden geçiyorum.

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