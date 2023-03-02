Acemi Cadı pozuna yorum yağdı!
Rol aldığı "Acemi Cadı", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Kuzey Güney" gibi pek çok dizi ile hafızalara kazınan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. DJ Mert Aydın ile evliliği 44 gün süren ünlü oyuncu Merve Boluğur, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oyuncu, son olarak takipçilerini geçmişe götürdü. Acemi Cadı zamanlarından bir pozunu paylaşan Boluğur'a yorum yağdı.
2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve Merve Boluğur'un başrolünde yer aldığı Acemi Cadı dizisi bir döneme damga vurmuştu.
Acemi Cadı'da Ayşegül karakteriyle yıldızı parlayan Merve Boluğur, takipçilerini geçmişe götürdü. Boluğur, Acemi Cadı zamanlarında çekilen bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Bu pozunu yayınlayan Boluğur paylaşımına ise 'Yaş 18:) yaşlandık aga' notunu düştü.
Boluğur'un pozuna ise takipçilerinden yorum yağdı.
'Pek fark yok şu an da 20 gözüküyorsun
Toygar'ın değerini bilemedin ahh ahhh
Sen her yaşında güzelsin
Uzayıp giden yıllar utansın
O zamandan belliymis yanlış erkek seçimin
Keşke o günlere dönsek'
Acemi Cadı'da Ayşegül karakteriyle yıldızı parlayan Merve Boluğur, takipçilerini geçmişe götürdü. Boluğur, Acemi Cadı zamanlarında çekilen bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Bu pozunu yayınlayan Boluğur paylaşımına ise 'Yaş 18:) yaşlandık aga' notunu düştü.
Boluğur'un pozuna ise takipçilerinden yorum yağdı.
'Pek fark yok şu an da 20 gözüküyorsun
Toygar'ın değerini bilemedin ahh ahhh
Sen her yaşında güzelsin
Uzayıp giden yıllar utansın
O zamandan belliymis yanlış erkek seçimin
Keşke o günlere dönsek'