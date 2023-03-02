Acemi Cadı pozuna yorum yağdı!

Rol aldığı "Acemi Cadı", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Kuzey Güney" gibi pek çok dizi ile hafızalara kazınan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. DJ Mert Aydın ile evliliği 44 gün süren ünlü oyuncu Merve Boluğur, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oyuncu, son olarak takipçilerini geçmişe götürdü. Acemi Cadı zamanlarından bir pozunu paylaşan Boluğur'a yorum yağdı.