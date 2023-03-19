Müjde Uzman hastalığını duyurdu!

Ekranların güzel oyuncusu Müjde Uzman, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Sadece oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de adından söz ettiren isim Oğuzhan Uğur'la bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çekmişti.Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Uzman, hastalığından dolayı zor zamanlardan geçtiğini duyurdu. Oyuncu paylaşımında üç haftadır uykuya dalmakta güçlük çektiğini ve Insomnia hastalığı olduğunu söyledi.Başarılı oyuncu yaşadıklarını anlattığı paylaşımına, "Mantıklı ve anlamlı cümleler kurmuşumdur umarım çünkü su altında ya da uzay boşluğundaymışım gibi hisler içindeyim... Doğal olarak... Neyse geçer, geçecek elbet... İlk Insomnia'm değil sonuçta da sinir bozdu. Zaten yeterince bozuk değilmiş gibi... Güne devam mı etsem ne yapsam acaba ya" notunu düştü.Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Uzman, "Melatonin, meditasyon, nefes teknikleri, meditasyon müziği, lavanta, papatya, passiflora, erken kalkma, çalışma, yorulma… hiç biri işe yaramıyor artık; sanırım 3.haftadayım uyuyamama maratonunda, bugün de artık zirveyi görmüş bulunmaktayım - hala uyuyamadım, hiç uyumadım….." açıklaması yaptı.