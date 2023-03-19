Makyajsız tarzıyla dikkat çekti

Geçtiğimiz kasım ayında anne olma heyecanı yaşayan Özge Özpirinçci önceki gün Sarıyer’de bulunan bir AVM’de görüntülendi. Basın mensuplarının isteği üzerine poz veren Özge Özpirinçci’nin doğal hali beğeni kazandı.

Spor giyimi ve makyajsız hali ile tek başına alışveriş turuna çıkan Özge Özpirinçci, basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek, objektiflere poz verdi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden oyuncu, "İyi olmaya çalışıyoruz" demekle yetindi. Alışveriş turunu kısa sürede tamamlayan Özpirinçci, akşam saatlerinde İstinyePark'dan ayrıldı.