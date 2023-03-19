İbrahim Tatlıses Aile dizisinin hayranı çıktı
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Show TV ekranlarının yeni dizisi 'Aile'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla övgüler yağdırdı. "Diziyi bir kez izledim ve izlemekten vazgeçemedim" diyen Tatlıses, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı yere göğe sığdıramadı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisi yayımlandığı ilk bölümden itibaren diziseverlerden tam not aldı. Reyting sıralamasında zirveye adını yazdıran başarılı yapım, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşırken ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de dizinin hayranlarından biri oldu.
'BİR KEZ İZLEDİM VAZGEÇEMEDİM'
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yapıma övgüler yağdıran Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:
'Aile dizisini bir kez izledim vazgeçemedim sebebine gelince hem oyuncu, hem de yönetmen gözüyle baktım. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ oynamıyorlar yaşıyorlar. O kadar doğal ki şaşırdım bayağı yaşıyorlar. Yönetmenin oyun tarif etmesine gerek yok o kadar doğal ki her şey başarılar dilerim'
'BİR KEZ İZLEDİM VAZGEÇEMEDİM'
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yapıma övgüler yağdıran Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:
'Aile dizisini bir kez izledim vazgeçemedim sebebine gelince hem oyuncu, hem de yönetmen gözüyle baktım. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ oynamıyorlar yaşıyorlar. O kadar doğal ki şaşırdım bayağı yaşıyorlar. Yönetmenin oyun tarif etmesine gerek yok o kadar doğal ki her şey başarılar dilerim'