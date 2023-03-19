İbrahim Tatlıses Aile dizisinin hayranı çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisi yayımlandığı ilk bölümden itibaren diziseverlerden tam not aldı. Reyting sıralamasında zirveye adını yazdıran başarılı yapım, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşırken ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de dizinin hayranlarından biri oldu.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yapıma övgüler yağdıran Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:'Aile dizisini bir kez izledim vazgeçemedim sebebine gelince hem oyuncu, hem de yönetmen gözüyle baktım. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ oynamıyorlar yaşıyorlar. O kadar doğal ki şaşırdım bayağı yaşıyorlar. Yönetmenin oyun tarif etmesine gerek yok o kadar doğal ki her şey başarılar dilerim'