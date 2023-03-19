Ezgi Sertel, babasını kaybetti

Ezgi Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Sertel'in babası Serdar Sertel, uzun süredir yoğun bakımda bulunuyordu

Ezgi Sertel’in uzun süredir yoğun bakımda tutulan babası Serdar Sertel hayatını kaybetti. Serte. babasının yoğun bakıma kaldırıldığını "Benim biricik canım babam yoğun bakımda... İçim çok acıyor" şeklinde duyurmuştu.



Ünlü sunucu, babasını vefatını ise “Benim biricik, canım babamı kaybettik… Bu nasıl bir acı… Allah’ım mekânını cennet eylesin güzel yürekli temiz kalpli babamın… Babam seni çoook özleyeceğim…” sözleriyle duyurdu.



Serdar Sertel’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Safranbolu Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.