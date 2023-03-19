'Evi terk etti' iddialarına sert çıktı!

Geçen Ağustos ayında dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından Demet Özdemir’in evi terk ettiği iddia edilmişti. İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç’un barışmak için mücadele ettiği de iddialar arasındaydı.Demet Özdemir’den bu haberlere dair açıklama geldi.Özdemir, hakkında çıkan haberlere Instagram hesabından şu yanıtı verdi:* İnsanları zan altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun.* Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözcü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum.* Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım.* Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık!