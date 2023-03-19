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Beyaz Gazete
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Deprem korkusu yüzünden taşındı!

Şarkıcı Fatma Turgut'un, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından İstanbul'da bulunan evini taşıma kararı aldığı öğrenildi.

Ekleme: 19.03.2023 - 00:37 Güncelleme: 19.03.2023 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
Fatma Turgut, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'u terk etti.

SAPANCA'YA TAŞINDI

Posta gazetesinde yer alan habere göre; 39 yaşındaki şarkıcı, olması Marmara depremi nedeniyle sakin ve huzurlu bir yaşam için şehirden ayrıldı. Avrupa yakasında oturan Turgut, ani bir kararla Sapanca’ya taşındı.
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