Deprem korkusu yüzünden taşındı!

Şarkıcı Fatma Turgut'un, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından İstanbul'da bulunan evini taşıma kararı aldığı öğrenildi.

Fatma Turgut, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'u terk etti.



SAPANCA'YA TAŞINDI



Posta gazetesinde yer alan habere göre; 39 yaşındaki şarkıcı, olması Marmara depremi nedeniyle sakin ve huzurlu bir yaşam için şehirden ayrıldı. Avrupa yakasında oturan Turgut, ani bir kararla Sapanca’ya taşındı.